Bartın Amasra'da yaşanan maden patlamasında en az 28 işçi yaşamını yitirirken, bölgeden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Patlamanın hemen sonrasında bölgeye ulaşan TKP heyeti, maden sahasında temaslarda bulunurken, işçilerin kaldırıldığı hastaneleri de ziyaret etti.

Heyette yer alan TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural, ilk gözlemlerini soL'a aktardı.

"Dün gece TKP heyeti olarak Amasra'ya geldik. Geceden beri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu an 28 işçi kardeşimizin cansız bedeni çıkarıldı. İçeride hala onun üzerinde işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Maalesef işçilerin cansız bedenleri çıkarılmaya devam ediyor" diyen Kural, "Heyette yer alan sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte hastanede çalışan sağlıkçılarla görüştük. Bununla birlikte Genel Maden-İş Sendikası temsilcileri ve çeşitli kurumun temsilcileri ile görüşüldü. Bu sabah da çeşitli görüşmeler ve ziyaretler yapacağız" ifadesini kullandı.

Yaralı işçilerin Amasra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını, ayrıca işçilerin bazılarının Ankara ve İstanbul'da hastanelere götürüldüğünü aktaran Kural, "Hem hastane hem maden sahası ailelerle, yakınlarıyla dolu. Büyük bir acı hali yaşanıyor" dedi.



Selahattin Kural, madende çalışan işçilerin çok genç olduğunu, yaş ortalamasının düşük olduğunu aktardı. Bir işçinin annesinin 22 yaşında oğlundan haber beklediğini, benzer çok örnek olduğunu belirten Kural, "Madenden yukarı çıkan asansörün önünde aileler bekliyor. Bir maden işçisi 'içerideki gazdan bu kadar sürede zaten kurtulması zor' diyor kalanlar için. Zor bir bekleyiş var burada" dedi.

"Her çıkan cenaze büyük bir acı yaşatırken, iktidarın ve bakanlarının sözleri ise büyük bir samimiyetsizlik" değerlendirmesinde bulunan Kural, "Bu katliamın suçlusu AKP'dir" diye konuştu.

Kural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan patlama göz göre göre gelen toplu bir cinayettir. İhmaller zinciri, denetimlerin dikkate alınmaması, işçi canının çıkarılan kömür kadar değer görmemesidir. Bu bir katliamdır. Bunun suçlusu işçi canını hesaba katmayan düzendir. Bu sömürü düzeniyle hesaplaşacağız. Hesaplaşacağız ki bir daha patronlar için işçiler ölmesin, hesaplaşacağız ki işçinin canı yok sayılmasın, hesaplaşacağız ki işçilerin yakınları, aileleri, dostları ağlamasın."