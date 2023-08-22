Yunanistan'daki yangın sanayi bölgesindeki fabrika ve depolara kadar ulaştı

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yunanistan'ın Aspropirgos bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangın sanayi bölgesine ulaştı.

Bölgede sanayi tesisleri yangından zarar gördü.

Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir deponun da aralarında yer aldığı bazı depo ve fabrikalara sıçradı.

Bölgedeki lojistik firmalarına ait depolar da yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yangın nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı.

Rodop'ta yangın 2'nci gününde

Batı Trakya'da, Gümülcine ve köylerinin bulunduğu Rodop ilinde 3 yerleşim birimi daha yangının 2'nci gününde boşaltıldı.

Demircili, Baraklı ve Ircanhisar köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgedeki çok sayıda cami, kapılarını, evlerini terk etmek zorunda kalan yangın mağdurlarına açtı.

Dedeağaç'ta 40 kişi yangından kurtarıldı

Dedeağaç'taki Dikiltaş ve Ag. Paraskevi sahil bölgesinde yangın nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, Sahil Güvenlik birimlerine ait teknelerle denizden kurtarıldı.

Kurtarılanlar, Dedeağaç Limanı'na götürüldü.

YKP'den açıklama

Yunanistan Komünist Partisi (YKP), hükümeti yangınla mücadele etmek için gerekli plana sahip olmamakla suçladı.

Yangınlarda son 2 günde 20 kişi hayatını kaybetti

Bugün Meriç Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında, Yunanistan'a Meriç'ten geçmeye çalışan göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 18 ceset bulunmuştu.

Dünkü yangınlarda ise Viotia ve Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylelikle Yunanistan'da yangın nedeniyle son 2 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. (AA)