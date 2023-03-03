Yunanistan'daki tren kazasında can kaybı 57'ye yükseldi

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. Olayda 6'sı ağır 48 kişi de yaralandı.

Vagonlardaki yangın nedeniyle cesedi çıkarılan yolcuların bazılarının tanınmaz halde olduğu belirtildi. Bu nedenle kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Olayın ardından tutuklanan istasyon şefi ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Demiryolu işletmesi 6 yıl önce özelleştirilmişti

Yunan demiryolu işletmecisi Trainose, Yunanistan tarafından uygulanan AB’nin kurtarma paketi reformları kapsamında Syriza hükümeti tarafından 2017’de özelleştirilmişti. Şirket, İtalya’ya ait Ferrovie dello Stato Italiane tarafından yönetiliyordu.

Kazanın nedeninin demiryolu ağının "özelleştirilmesi" olduğunu vurgulayan Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, facianın sebeplerinin araştırılmasını ve hiçbir unsurun üstünün örtülmemesini talep etti.