Yunanistan tren kazası Atina'da protesto edildi: 'Kaza değil, cinayet'

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında en az 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Atina'da halk, tren kazasını protesto etmek için bir araya geldi. Polis, tren kazasını protesto eden halka saldırdı.

28 Şubat akşamı Atina-Selanik hattında seferde olan iki tren, Larissa kenti yakınlarında kafa kafaya çarpıştı, onlarca insan yaralandı ve en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce kişi, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşıdı.

Yunanistan Komünist Partisi: İnsanlığa karşı işlenen bir suç

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçubas, yaptığı açıklamada, tren kazasının "cinayet" olduğunu vurguladı.

Tren faciasının sebeplerinin araştırılması, hiçbir şeyin gizlenmemesini ve üstünün örtülmemesini talep ettiklerini belirten Kuçubas, kazanın nedeninin demiryolu ağının "liberalizasyonunun ardından özelleştirilmesi" olduğunu belirtti.

Kuçubas, "Bu facia, tüm hükümetlerinin sorumluluğu altında Yunanistan'da demiryollarının yıllarca önce 'liberalizasyonu' ve ardından özelleştirilmesinden sonra meydana gelen bir suçtur" dedi.