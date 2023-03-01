TKP'den Yunanistan'daki tren faciasının ardından taziye mesajı

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi yaşamını yitirmiş, 66 kişi yaralanmıştı. Ülkede en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Yunanistan'da yaşanan tren faciasının ardından taziye mesajı yayınladı.

"28 Şubat gecesi Yunanistan’da gerçekleşen tren kazası faciasıyla ilgili Yunan halkına geçmiş olsun diyoruz" denilen TKP'nin mesajında, "Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin ardından hâlâ halkımızın yaralarını sarmaya çalışırken, Yunanistan halkının acısını derinden hissediyor ve tren faciasından duydukları büyük üzüntüyü paylaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.

TKP'nin taziye mesajında, "Türkiye'de yaşanan son depremin ardından halkımızla üstün bir dayanışma sergileyen Yunanistan halkının yanında olmaya çağırıyoruz" dedi.