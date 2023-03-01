Yunanistan'daki tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı istifa etti

Yunanistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Konstantinos Karamanlis ülkede dün gece Larissa kentinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından istifa etti.

Karamanlis yaptığı açıklamada istifasının "bu kadar haksızca ölen insanların anısına en küçük bir saygı belirtisi olarak görevi olduğunu hissettiğini" söyledi.

'Olmamış gibi davranmaya devam edemeyiz'

Kazanın sorumluluğunun "Yunan devleti ve politik sisteminin yıllar boyunca eksiklikleri" olduğunu düşündüğünü belirten Karamanlis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok korkunç bir şey olduğunda bu sanki olmamış gibi davranmaya devam edemeyiz. Uzun yıllar siyasetin içinde değildim ama siyasi sistemdeki yurttaşlarımızın oluşturduğu güvenin demokrasimizin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Buna siyasi sorumluluk deniyor."

Karamanlis tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleriyle üzüntüsünü ve dayanışma duygularını paylaştığını dile getirdi.