Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi yaşamını yitirmiş, 25'i ağır 85 kişi yaralanmıştı.

Trendeki yolcuların ağırlıklı olarak hafta sonu tatilinden dönen üniversite öğrencileri olduğu belirtilmişti.

Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.