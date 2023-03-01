Dışişleri'nden Yunanistan'daki tren kazası nedeniyle başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'da en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi

Yunanistan’ın Larisa kentinin Tempi bölgesinde dün gece bir bir yolcu treniyle yük treninin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre en az 36 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi de yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, kaza nedeniyle bugün bir taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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