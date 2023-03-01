Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Yetkililer, Atina'dan Selanik'e giden trendeki yolcuların çoğunun, uzun hafta sonu tatilinin ardından evlerine dönen üniversite öğrencileri olduğunu söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mina Gaga, "Bu, anlaşılması zor korkunç bir trajedi" dedi. Bu çocukların aileleri için çok üzgünüm” dedi.

Larissa kentindeki hastane yetkilileri, yaralananlardan en az 25'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti.

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu.

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.