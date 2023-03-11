Yunanistan'daki tren kazası Berlin'de protesto edildi

Yunanistan’da 1 Mart gecesi gerçekleşen, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından, 7 Mart günü Almanya başkenti Berlin'de, Brandenburg Yunan Akademisyenler Derneği’nin çağrısı üzerine Berlin Yunanistan Konsolosluğu’nun önünde bir protesto ve basın açıklaması düzenlendi.

Kazada, Atina'dan Selanik'e gitmekte olan, çoğunlukla gençlerin, öğrencilerin ve emekçilerin kullandığı, hat Tempi bölgesinde bir yük treni ile kafa kafaya çarpışmış, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Eylemde, "Onların karları bizim ölülerimiz" yazılı bir pankart açıldı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, kazanın gerekçesi olarak hükümet ve özel şirketlerin ihmallerine vurgu yapıldı, şirketlerin kar elde etme amacının böylesi kazalara sadece Yunanistan’da değil, Almanya’da veya dünyanın her yerinde sebebiyet verdiğine değinildi. Sorumluların derhal yargılanması gerektiği ve bu trajedinin “insani bir hata” veya “şanssızlık” olarak nitelendirilmesinin mümkün olamayacağı yinelendi.

Eylemde, Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Berlin adına da bir konuşma gerçekleştirildi. Çözümün toplumsal dayanışmada ve sınıfsız bir toplumda aranması gerektiği belirtildiği konuşmada, Türkiye’deki deprem felaketinde olduğu gibi “şanssızlık veya “doğal afet” gibi gerekçelerin özelleştirmelerin neden olduğu ihmallerin üstünü örtmemesi gerektiği vurgulandı.