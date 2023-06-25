Yunanistan'daki seçimlerde sandıkların yüzde 80'i açıldı

Yunanistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre, son dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, yarışı önde götürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde, sandıkların yüzde 80,47 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre Yeni Demokrasi Partisi'nin oy oranı yüzde 40,46 oldu.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,84 oyla ikinci sırayı aldı.

İlk sonuçlara göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 12,1, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,56, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,51, Zafer Partisi yüzde 3,75, Özgürlük Seyri Partisi yüze 3,13 oranında oy aldı.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,72 oy oranıyla meclise girdi.

Mevcut sonuçlara göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.

21 Mayıs'taki genel seçimlerde hükümet kurulamamıştı

21 Mayıs'taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı.

Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu. (AA)