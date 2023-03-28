Yunanistan’da YKP’den seçim açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, seçimlerin 4 yıllık sürenin sonunda 21 Mayıs'ta yapılacağını kaydetmişti. Miçotakis, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci turun ise temmuz ayında düzenleneceğini ifade etmişti.

Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Kuçubas, 21 Mayıs seçim tarihinin açıklanması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "KKE ne kadar güçlü olursa, halk da gelişmeleri kendi yararına şekillendirmek için o kadar güçlü olur" dedi. Kuçubas, emekçilerin ve halk güçlerinin seçimlerde düzen partilerinin zayıflatılması ve YKP’nin seçimlerden daha güçlü çıkması için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Dimitris Kuçubas yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Miçotakis'in seçim tarihini açıklamasına, 'yönetilemezlik ya da istikrar' şeklindeki çok iyi bilinen şantaj eşlik etti. Bu çelişki diğer partiler tarafından da farklı versiyonlarda sunuluyor, çünkü hepsi de sonunda daha fazla istikrarsızlık ve güvensizlik üreten bir politika için halkın desteğini ya da hoşgörüsünü almak istiyor.

Ancak halkın artık birikmiş bir deneyimi var. Yeni Demokrasi (ND), SYRIZA ve PASOK ve diğer partiler tarafından oluşturulan halk karşıtı hükümet oluşumlarında herkesi ve her şeyi denediler.

Bugün emekçiler ve halk için, bugüne kadar yaptıkları seçimlerden bağımsız olarak adım atma fırsatı var. Seçim yaklaştıkça güçlenecek ve değişecek seçim tehditlerini reddedeceğiz. Ne hükümetleri ne de koalisyonları! Bir sonraki halk karşıtı hükümeti kuracak olan partiler ne kadar zayıflarsa, KKE ne kadar güçlenirse, halk da gerçekleri kendi yararına şekillendirmek için o kadar güçlü olur."