Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden ve içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü açıklandı.

Kathimerini'nin haberine göre, dört kişilik mürettebatı bulmak için bir kurtarma ekibi gönderildi. Helikopterin Sovyet yapımı Mil Mi-8 orta çift türbinli helikopter olduğu ve özel bir şirketten kiralandığı açıklandı.

Sisam Adası'ndaki Palaiohori köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye dört söndürme uçağı ve üç helikopter gönderildiği bildirildi.