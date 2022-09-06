Yunanistan'da 'üniversite polisi' uygulamasına karşı öğrenciler eylemde

Atina Üniversitesi ve Atina Politeknik Üniversitesi'nde öğrenci sendikaları, üniversiteye polis girmesine karşı iki gündür kitlesel eylemler düzenliyor.

Yunanistan'da hükümetin üniversite kampüslerine polis sokma girişimini protesto eden öğrenciler kampüsleri önlerinde eylemlere başladı. Bu akşam çevik kuvvet eşliğinde "üniversite polisini" Atina Üniversitesi'ne sokma girişimi, öğrencilerin geri adım atmaması üzerine durduruldu.

"Öğrencilerin kitaplara ve öğretmenlere ihtiyacı var, polise değil!" sloganı altında toplanan Atina'daki üniversite öğrencileri, akademisyenlere, üniversite çalışanlarına ve işçi sendikalarına da kendilerine destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Ücretsiz ve bilimsel eğitim için mücadele verdiklerini belirten öğrenci sendikaları yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ailelerimizin elektrik fiyatlarının getirdiği yüklerden inlediği şu sıralar, binlerce öğrenci yurtta oda bulup bulamayacağı, kirayı karşılayıp karşılayamayacağı, okuyup okuyamacağı endişesiyle yaşarken hükümet haklı itirazlarımıza polisin varlığıyla cevap vermeyi seçiyor."

Hükümetin "suçla mücadele bahanesiyle" polise sıradan öğrencilere saldırma talimatı verdiğini belirten öğrenci sendikaları, "Biz öğrenciler polisin kurumlara girmesine izin vermemek, ücretsiz eğitim için mücadeleyi güçlendirmek için daha da kararlıyız." açıklamasında bulundu.