Yunanistan'da öğrenci seçimlerini komünist gençler kazandı

Yunanistan'da ülke genelinde yapılan Öğrenci Birliği seçimlerinin galibi Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü olan Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) desteklediği Panspoudastiki grubu oldu.

Yapılan seçimlerde 259 Öğrenci Birliği için 51.890 üniversite öğrencisi oy kullandı.

902.gr haber sitesinin yayımladığı sonuçlara göre Panspoudastiki grubu 16.684 oyla tüm oyların %33,43'ünü alarak seçimlerin birincisi oldu.

Panspoudastiki'yi %27,66 ile Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin gençlik örgütü DAP, %10,13 ile sosyal demokrat parti PASOK'un gençlik örgütü PASP izledi.

Yunanistan'ın en büyük üniversitesi olan Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde birinci olan komünistler Atina'daki birçok büyük üniversitede de en çok oyu aldı.