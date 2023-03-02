Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yolcu treni ile yük treni çarpışmış, ülkede en az 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 46'ya yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı ağır 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Tutuklanan istasyon şefi cumartesi hakim karşısına çıkacak

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim" dediği iddiası yer aldı.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

(AA)