Yunanistan'da temel tüketim ürünlerinin fiyatları üç ayda yüzde 30 arttı

Yunanistan'da temel emtia fiyatlarının üç ayda yüzde 30 kadar arttığı gözlemlendi.

Fiyatlardaki artış, sadece un ve ayçiçek yağı gibi Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilen hammaddelerle doğrudan bağlantılı ürünlerde değil, enerji ve üretim maliyetlerindeki büyük artıştan etkilenen bir çok üründe gözlemlenmekte.

Süpermarketler, tedarikçilerinin yaptığı zamların tam etkisi henüz tüketicilere ulaşmadığı için raflardaki fiyat artışlarının devam etmesini beklerken, enflasyonun Mayıs sonunda daha da artması bekleniyor.