Yunanistan'da Savunma Bakanlığı önünde savaş politikalarına karşı büyük miting

Atina'da Pazar günü sabah saat 8'de Maraton Mezarı'ndan başlayan 40. Barış Maratonu Yürüyüşü Yunanistan Savunma Bakanlığı önünde büyük bir gösteriyle sonlandı. Mitingde emperyalist savaşa ve Yunanistan'ın NATO'nun tehlikeli planlarında rol almasına karşı büyük bir tepki koyuldu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas'ın da hazır bulunduğu mitingde tek umudun halkların ortak mücadelesi olduğunu vurguladı.

Yunanistan Uluslararası Detant ve Barış Komitesi (EEDYE) Ulusal Konseyi üyesi ve Dünya Barış Konseyi Genel Sekreteri Thanassis Pafilis mitingde yaptığı konuşmada, "Bir soygun kampına katılmayı seçmiyoruz, savaşa dahil olmayız" dedi.

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas, Savunma Bakanlığı'nın önündeki büyük mitinge hitaben yaptığı konuşmada "Yunanistan'ın hükümetin ve diğer tarafların sorumluluğu altındaki ABD ve NATO planlarına artan bağlılığı, insanlarımızı daha da fazla enerji yoksulluğuna, daha ötesinde bir gıda krizine götürüyor." dedi.

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas

Emperyalist savaşa daha fazla dahil olmaya yol açan yöneticilerin, elbette ülkenin egemenlik haklarını da tehlikeye attığını ifade eden Koutsoumbas, "Onların meşhur 'batılı değerleri'ne nerede maruz kalırsanız kirlenirsiniz. Tek çözüm, tek çıkış, tek umut halkların koordineli mücadelesidir” dedi.

Panteion Üniversitesi'nde lisans üstü öğrenim gören Georgia Tsagari'yse miting sırasında yaptığı konuşmasında, öğrencilerin Ukrayna'daki savaşta iki emperyalist taraftan birini seçmeye itildiğini ifade ederken kira, elektrik, temel ihtiyaçların pahalılığının yanı sıra üniversitelerde beslenme ve barınma için finansmanın yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Tsagari, "Bir yandan lisansüstü eğitimimizin parasını ödemek için elimizi cebimize koymamız söylenirken, bir yandan da sesini yükselten öğrencileri bastırmak için okullarımıza polis getiriyorlar" dedi.

Georgia Tsagari

Üniversite polisleri, şirketlere dönük "kurtarma fonları", silahlanma ve ABD-NATO üsleri için milyonların harcandığı bir zamanda, üniversitedeki eksiklikler ve öğrencilerin ihtiyaçlarının görmezden gelindiğine işaret eden Tsagari, "Devletin örgütlü planı başarılı olmayacak, tüm bu gelişmeler karşısında hiçbir öğrenci hareketsiz kalamayacak, hiçbirimiz okullarımızda hükümet ve Avrupa-Atlantik propagandasını kabul etmiyoruz!" dedi.