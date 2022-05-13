Yunanistan'da ABD ve NATO'ya protesto: Ölüm üslerine hayır

Yunanistan’da halk tarafından protesto edilen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nda (MDCA) yapılan değişiklikler, Yunan parlamentosu tarafından onaylandı.

Dün başkent Atina başta olmak üzere ülkenin bir dizi kentinde, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na ve NATO'ya karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Sabah saatlerinde Atina'daki Akropolis'e çıkan KKE üyeleri, "Savaşa Hayır, Katılıma Hayır, Ölüm Üslerine Hayır" yazılı pankart açtı.

Atina'da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) öncülüğünde toplanan binlerce kişi, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesine karşı çıktı ve "emperyalist savaşa katılıma hayır" dedi. Yürüyüşte "Halk katillerine toprak yok, su yok", 'NATO'dan çekilin", "Üsleri kapatın", "Savaşa Hayır", "Müdahalelere Hayır" sloganları atıldı.

Kutsumbas: Oy verenler kadar hazırlayanlar da sorumlu

KKE Genel Sekreteri Dmitris Kutsumbas Yunanistan Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada anlaşmanın halk için tarihsel bir tehlike olduğuna ve ülkenin egemenlik haklarına tarihsel olarak zarar verdiğine dikkat çekti.

Kutsumbas, anlaşma lehine oy verenlerin sorumluluğunun yanısıra önceki SYRIZA hükümetince başlatılan ABD ile "stratejik diyalog"la bunu hazırlayanların da sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Kutsumbas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyareti öncesinde onaylanmasını istediği anlaşmanın "Türkiye'nin saldırganlığından korunma sağlayacağı" bahanesinin önceki ve mevcut tüm hükümetlerin NATO planlarına katılım için kullandıkları tamamen iflas etmiş bir argüman olduğunu dile getirdi.

Miçotakis: Ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı haline geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu iddia etti. Miçotakis anlaşmanın askeri tesislerin yükseltilmesine izin vereceğini ve "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra bölgede bir enerji merkezi haline gelen Yunanistan için bir güvenoyu olduğunu" kaydetti. Yunanistan Başbakanı "Onaylamaya çağırdığımız (anlaşmanın) metni yeni bir gerçekliği tasvir ediyor. ABD, Doğu Akdeniz'deki varlığını genişletiyor ve ülkemiz ABD'nin bölgedeki en net ortağı ve muhatabı haline geliyor” dedi.

Miçotakis'in ABD ziyareti öncesinde parlamentoda onaylanan anlaşma, ABD’nin Yunanistan’da 1’i deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor.

İlk olarak 1990'da imzalanmıştı

İlk olarak 1990'da imzalanan söz konusu anlaşma, ABD’nin Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor. Beş yıl boyunca geçerli olacak anlaşma, ABD’nin Yunanistan’ın orta ve kuzey bölgelerinde iki askeri üs, Girit Adası’nda 1 askeri deniz üssü dahil olmak üzere 4 askeri üs kurarak varlığını artırmasına izin veriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmayı Yunanistan ile ABD arasındaki "savunma işbirliğinin temel taşı" olarak nitelendirdi.

Miçotakis’in 16 Mayıs’ta Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor

Miçotakis’in 16 Mayıs’ta ABD’yi ziyaret etmesi ve Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi planlanıyor. Miçotakis ve Biden’ın görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını, enerji krizini ve Akdeniz’deki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Miçotakis'in ayrıca 17 Mayıs'ta ABD Kongresi'ne hitap edeceği bildirildi.