Yunanistan'da seçimler Nisan ayından önce olmayacak

Yunanistan menşeli Kathimerini'ye konuşan hükümet kaynakları, bu yılın Nisan ayından önce bir genel seçim olasılığını dışladı.

Gazetede yer alan demeçte “Başbakan, dört yıllık görev süresinin sonunda seçimlerin yapılacağı konusundaki taahhüdünü sürdürüyor." denildi. Gazeteye konuşan yetkili, "Uygun tarihin ne olduğuna Nisan'dan sonra karar verecek" diye ekledi.

Haziran ayında yapılması planlanan seçimler nispi temsile göre yapılacak, bu da hiçbir partinin genel çoğunluğu kazanmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. İktidardaki Yeni Demokrasi tarafından kabul edilen seçin kanununa göre, en çok oy alan partiye çok sayıda ilave Parlamento üyesi verecek olan ikinci bir oylama yapılacak.