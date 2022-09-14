Anket sonucu: Her iki kişiden biri Yunanistan gerilimini seçim hamlesi olarak görüyor

Türkiye ile Yunanistan arasında tırmandırılan gerilim sürerken Metropoll konuyla ilgili yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu ankete katılanlara, “Yunanistan ve Türkiye arasında son bir aydır süren gerginlik sizce seçime yönelik bir gündem yaratma çabası mıdır” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 51,5’i bunun bir seçim gündemi olduğunu kaydederken ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 26,2, haberi olmayanların oranıysa yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Fikir belirtmeyenlerse yüzde 3,7 oranında.

Gerginliği ‘seçim gündemi’ olarak değerlendiren AKP’lilerin oranı yüzde 36,2 olurken, bu oran MHP’lilerde yüzde 37,9 olarak kaydedildi.