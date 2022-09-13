MetroPOLL Araştırma'dan 'Mansur Yavaş kasti olarak birinci çıkarılıyor' yanıtı

MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, seçim anketi gündemine ilişkin konuştu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden kasti olarak birinci çıkarıldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde" iddiasında bulundu.

Sencar iddiasını sürdürerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" dedi.