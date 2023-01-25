Yunanistan'da seçim anketi: İktidar partisi Yeni Demokrasi önde

Yunanistan'da Pulse tarafından yürütülen seçim anketine göre iktidardaki Yeni Demokrasi, ikinci parti SYRIZA'ya karşı 7,5 puan önde.

Ankete göre Yeni Demokrasi yüzde 33,5 oy alırken, SYRIZA yüzde 26, PASOK yüzde 11, komünist parti KKE yüzde 6, ve Yunan Çözümü yüzde 4 ve MeRA25 yüzde 2,5 oy alıyor.

Yunanistan'da parlamentoya girme barajı yüzde 3'tür.

Mevcut başbakan Kiriyakos Miçotakis, ankete katılanların yüzde 38'i tarafından en uygun başbakan adayı olarak görülürken onu yüzde 27 ile SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras takip etti.