Yunanistan'da sağlık emekçileri yasa tasarısına karşı iş bıraktı

Yunanistan'da iş bırakma eylemi yaparak hükümetin parlamentoya getirdiği sağlık yasa tasarısını protesto eden sağlık emekçileri, bağlı oldukları çeşitli sendikaların destek verdiği eylem kapsamında dört saat iş bıraktı.

Yeni yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken başkent Atina'daki parlamento binasının önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, sağlık hizmetlerinin daha çok özelleşmesine neden olacağı gerekçesiyle tasarının geri çekilmesini talep etti.

Söz konusu yasa tasarısına ilişkin konuşan bir sağlık emekçisi, "Bugün sağlık sistemi için bir felaket olan yasa tasarısına karşı mücadele etmek için buradayız. Yasa tasarısı, sağlık hizmetlerinde daha fazla özelleştirme öngörüyor" dedi.

Yeni yasa tasarısıyla devlet hastanesinde çalışan doktorlara eş zamanlı olarak özel hastanelerde ve kliniklerde de çalışma imkanı öngörülürken, özel sektörde çalışan doktorların ise yarı zamanlı olarak devlet hastanelerinde özel sözleşmeyle çalışmasına imkan sağlanması hedefleniyor. (AA)