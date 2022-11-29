Yunanistan'da sağlık emekçileri özelleştirmelere karşı grevde

Yunanistan'da hekimler ve sağlık çalışanları, kamu hastanelerinin özelleştirilmesini öngören yasa tasarısına karşı grev yapıyor.

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Yunanistan'da hekimler ve sağlık çalışanları, devlet hastanelerinin özelleştirilmesi girişimine karşı dün grev başlattı.

Greve çıkan sağlık emekçileri, dün Yunanistan Parlamentosu önünde toplanarak hükümetin hazırladığı, devlet hastanelerinin özelleştirilmesini öngören yasa tasarısını protesto etti.

Parlamento önünde toplanan doktorlar, "Kamu sağlığının canına kasteden tasarıyı derhal geri çekin", "Hırsızlığı hastaların cebinden uzaklaştırın", "Tüm halk için ücretsiz sağlık", "Sağlık bir ticari ürün ve birkaç kişi için ayrıcalık değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Ülkenin diğer kentlerinde de greve katılan sağlık emekçileri tarafından eylemler yapıldı.

Protestoya Ulusal Kamu Hastaneleri Doktorları Federasyonu (OENGE) ve ilaç firmaları işçileri de katıldı. OENGE Başkanı, hükümetin sağlık sektöründe "seçme özgürlüğü" getireceklerine dair iddiasına tepki göstererek, "Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz. Bu acımasız bir şantajdır. İhtiyaç zamanında, hastalık zamanında, hastaların ölümle yüz yüze geldiği anda yapılan bir şantajdır. Ya para ödersin ya da hastalık teşhisi, tedavi veya ameliyat için aylarca beklersin. Yani ya sağlığın için para ödersin ya da ölürsün" ifadelerini kullandı.

Grev ikinci gününde

Ülkede sağlık emekçilerinin grevi bugün ikinci gününde devam ediyor. Greve katılan doktorlar, bugün Sağlık Bakanlığı binası içine girerek eylem yaptı. Binanın bir penceresinden greve ve gösterilere çağrı yapan bir pankart asıldı.

Doktorların eylemi üzerine bakanlık binası etrafı çevik kuvvetler tarafından sarıldı. Polis ablukası üzerine sağlık işçileri sendikası üyesi bir işçi şu açıklamayı yaptı:

"Bir hasta acil hizmetlere girdiği zaman onlarca saat bekler. Bir hasta ameliyat olmak için aylarca bekler. Ancak devlet, 50 kamu hastanesinde görevli doktoru tutuklamak için 3 polis birliğini saniyeler içinde gönderebiliyor."

Halkın tepkisi üzerine polisin bakanlık binası etrafından çekildiği ve doktorların binadan güvenli şekilde çıktığı aktarıldı.

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