Yunanistan'da sağlık emekçileri özelleştirmelere karşı grevde

Yunanistan'da hekimler ve sağlık çalışanları, devlet hastanelerinin özelleştirilmesi girişimine karşı dün grev başlattı.

Greve çıkan sağlık emekçileri, dün Yunanistan Parlamentosu önünde toplanarak hükümetin hazırladığı, devlet hastanelerinin özelleştirilmesini öngören yasa tasarısını protesto etti.

Parlamento önünde toplanan doktorlar, "Kamu sağlığının canına kasteden tasarıyı derhal geri çekin", "Hırsızlığı hastaların cebinden uzaklaştırın", "Tüm halk için ücretsiz sağlık", "Sağlık bir ticari ürün ve birkaç kişi için ayrıcalık değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Doctors & #healthcare workers of Greece begin week of #strike with protest in front of the Parliament



NOW Withdraw the bill that butchers Public Healthcare

STOP the theft from patients pockets

FREE healthcare for all the people

NOT a commodity & a privilege for a few pic.twitter.com/p625xhNN7W — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 28, 2022

Ülkenin diğer kentlerinde de greve katılan sağlık emekçileri tarafından eylemler yapıldı.

The largest Hospital of Greece has now an improved facade!



Doctors & Workers of #EVANGELISMOS Public Hospital in Athens just hung a banner stating



NO to the Bill that kills public hospitals#Healthcare is people's right

Not a commodity and a privilige of the few! pic.twitter.com/trFazg1ulZ — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 28, 2022

Protestoya Ulusal Kamu Hastaneleri Doktorları Federasyonu (OENGE) ve ilaç firmaları işçileri de katıldı. OENGE Başkanı, hükümetin sağlık sektöründe "seçme özgürlüğü" getireceklerine dair iddiasına tepki göstererek, "Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz. Bu acımasız bir şantajdır. İhtiyaç zamanında, hastalık zamanında, hastaların ölümle yüz yüze geldiği anda yapılan bir şantajdır. Ya para ödersin ya da hastalık teşhisi, tedavi veya ameliyat için aylarca beklersin. Yani ya sağlığın için para ödersin ya da ölürsün" ifadelerini kullandı.

Grev ikinci gününde

Ülkede sağlık emekçilerinin grevi bugün ikinci gününde devam ediyor. Greve katılan doktorlar, bugün Sağlık Bakanlığı binası içine girerek eylem yaptı. Binanın bir penceresinden greve ve gösterilere çağrı yapan bir pankart asıldı.

"Hands down from Public Hospitals"



Militant doctors early in the morning entered the Ministry of #healthcare and hung a banner against the Bill that privatises public hospitals

On #strike for public healthcare pic.twitter.com/a63bZ165Le — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 29, 2022

Our doctors are on #strike because they demand to be caregivers not salespersons!



We stand with our militant doctors!

We defend free public healthcare!

Withdraw Riot Police now! pic.twitter.com/NfokMh2mZc — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 29, 2022

Doktorların eylemi üzerine bakanlık binası etrafı çevik kuvvetler tarafından sarıldı. Polis ablukası üzerine sağlık işçileri sendikası üyesi bir işçi şu açıklamayı yaptı:

"Bir hasta acil hizmetlere girdiği zaman onlarca saat bekler. Bir hasta ameliyat olmak için aylarca bekler. Ancak devlet, 50 kamu hastanesinde görevli doktoru tutuklamak için 3 polis birliğini saniyeler içinde gönderebiliyor."

ALERT



Riot police forces have surrounded the protest of doctors in the Ministry of Health who fight to protect public healthcare

This is how the government treats the "heroes" against the #COVID19



NOW withdraw the police forces! pic.twitter.com/2s8tVFKsOs — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 29, 2022

ALERT



Doctors are not criminals

Militant doctors fight to protect free public health care



Withdraw the riot police forces now! pic.twitter.com/hp5mNcQon2 — PAME Greece International (@PAME_Greece) November 29, 2022

Halkın tepkisi üzerine polisin bakanlık binası etrafından çekildiği ve doktorların binadan güvenli şekilde çıktığı aktarıldı.