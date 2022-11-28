Güney Kore'de kamyoncular grevde: Hükümetten 'zorla işe başlama emri' hazırlığı

Güney Kore'de kamyoncuların ülke çapında başlattığı grev beşinci gününe girdi.

Ülkede kamyon şoförlerinin grevi nedeniyle, tedarik zinciri aksaklıkların büyüdüğü ve beton nakliyesinin sona ermesi nedeniyle inşaatların durma noktasına geldiği bildirildi. Greve giden kamyoncuların bağlı olduğu Kargo Kamyoncuları Dayanışma Sendikası'ndan (CTSU) bugün yapılan açıklamada, hükümet yetkilileriyle yapılan müzakerelerden sonuç alınamadığı belirtildi.

Reuters'in haberine göre, daha yüksek maaş ve iyileştirilmiş çalışma koşulları taleplerinde bulunan binlerce kamyon şoförünün grevi, Güney Kore hükümetinin grevcileri işlerine dönmeye zorlama ihtimalini artırıyor. Kamyoncuların grevi nedeniyle Güney Kore'nin günlük kaybı yaklaşık 224 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Hükümet yetkilileriyle görüşmenin ardından Kargo Kamyoncuları Dayanışma Sendikası, "Ulaştırma bakanlığının bugünkü tutumu, 'Bakanlığın cevap verebileceği hiçbir şey yok' şeklindeydi" açıklamasında bulunurken, hükümetin "demokratik olmayan ve anayasaya aykırı şekilde işe başlama emri" çıkarmaya yönelik adımlarını geri çekmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kore'de geçerli olan yasalara göre, hükümet grevdeki kamyoncuları işe geri dönmeye zorlayabilir. Grevin devam etmesi halinde, hükümet kamyon şoförlerinin ruhsatlarının iptali, hapis ve para cezalarıyla tehdit ediyor.