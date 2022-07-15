Yunanistan'da orman yangınları sürüyor: Girit'te köyler tahliye edildi

Yunanistan'da orman yangınları devam ederken, kuzeybatı Girit'teki birden fazla köy, alevlerin geniş alana yaklaşmasını takiben tahliye edildi.

Girit Belediye Başkanı Giannis Tatarakis, Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'ya verdiği demeçte aşırı kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yangının kontrol edilemez durumda olduğunu kaydetti.

Korfu adasındaysa ormanlık bir alanda Cuma günü çıkan ayrı bir orman yangınına itfayecilerin ulaşma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye 5 itfaiye aracı, 15 itfaiyec ve iki Pezetel uçağı sevk edildi.

Saronikos'taki Feriza'da çıkan yangınsa söndürülmüş değil. Bölgeye 92 itfaiyeci, 22 itfaiye aracı, dört uçak ve üç helikopter gönderildi.