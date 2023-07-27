Yunanistan'da orman yangını askeri üsse ulaştı: Patlamalar yaşandı

Yunanistan'ın Volos şehrinde büyüyen orman yangını, Nea Anchialos'ta bulunan Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 filosunun bulunduğu üsse yaklaşarak büyük patlamalara yol açtı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kathimerini gazetesi, hava üssündeki bir mühimmat deposunda art arda patlamaların yaşandığını duyurdu. Gazetenin haberine göre, söz konusu depoda F-16'ların silahları ve ağır mühimmatı bulunuyor. Yetkililer üssü tahliye etmeye başladı.

Open isimli haber kanalına göre, uçaklar, alevlerin tehdit ettiği üsten havalanmaya başladı.

Kathimerini, sahada 1000 ve 2 bin kiloluk bombaların, HAARM füzeleri gibi özel silahların bulunduğu bilgisini aktardı.

Patlamalardan dolayı hiçbir yangın söndürme gücü karadan ya da havadan müdahalede bulunamadı. Güçlü patlamalar, bölgede birçok evin ve dükkanın camlarının kırılmasına ve birçok bölge sakininin evlerini terk etmesine neden oldu.

Yerel "Tahychromos" isimli haber sitesine göre, polis güçleri askeri üs yakınlarında oturanları Volos'a doğru yönlendiriyor.

Öte yandan Yunanistan kamu radyo televizyonu ERT, tahliye emri verilen Nea Anchialos bölgesinden canlı patlamaları yayınladı.