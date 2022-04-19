Yunanistan’da öğrencilerden polisin üniversitelere girmesine karşı eylem

Yunanistan’ın Selanik şehrinde öğrenciler bir araya gelerek polisin Selanik Aristoteles Üniversitesi’ne girişini protesto etti. Dün gerçekleşen bir öğrenci protestosunu bahane ederek kampüse giren polisler bugün de kampüs içerisinde beklemeye devam ediyor.

Polisin dün kampüse girişinin ardından bir çağrı yapan öğrenci birlikleri bugün 11:00’da Felsefe Fakültesi önünde buluşarak durumu protesto ettiler. Öğrencilerin protestosu ve polisin kampüs içerisinde bekleyişi devam ediyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz yıl Yunan hükümeti üniversite kampüslerine kalıcı olarak polis konuşlandırma planlarını duyurmuştu. Bunun ardından Yunanistan’ın birçok şehrinde öğrenciler büyük protestolar gerçekleştirmiş ve plan uygulanamamıştı.