Yunanistan Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman göndermeyecek

Ukrayna'ya tüfek ve taşınabilir roketatarlar tedarik eden Yunanistan, Kiev'e daha fazla askeri teçhizat göndermeyeceğini duyurdu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos "Ukrayna'ya kendi stoklarımızdan savunma ekipmanı gönderdik. Daha fazla gönderilmesi sözkonusu değil" dedi.

Panayiotopulos Ukrayna'ya daha fazla silah tedarikinin Yunanistan'ın kendi savunma kapasitesini güçsüzleştireceğini ifade etti.

Yunanistan'da liman işçileri NATO kargolarını yüklemeyi reddederek eylem yapmıştı.

Euractiv'in haberine göre ülkede yapılan bir anketin sonucu Yunanistan yurttaşlarının yüzde 66'sının Ukrayna'ya askeri teçhizat gönderilmesine karşı çıktığını ortaya koydu.

'Türkiye aleyhine konuşmak için iyi bir zaman değil'

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopulos, dün parlamentonun Savunma ve Dış Politika Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'daki gelişmelerin NATO'nun Türkiye'ye bakışını değiştirdiğini söyleyerek "Bu dönem NATO'da Türkiye aleyhine konuşmak için en iyi zaman değil" dedi. Panayiotopulos NATO müttefiklerinin Türkiye'nin ittifaka bağlığını güvenceye almak istediğini kaydetti.