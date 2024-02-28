Yunanistan'da işçiler tren faciasının yıldönümünde genel grevde: 'Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız'

Yunanistan'da işçiler, geçtiğimiz yıl Tempi'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıldönümünde tüm ülkede genel greve gitti.
İşçi sendikalarının ve siyasi örgütlerin çağrısıyla başlayan, "Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız" sloganıyla yapılan eylemler kapsamında, işçiler ülkenin birçok kentinde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştiriyor.
İşçiler, başkent Atina'nın yanı sıra Larissa, Patras ve Selanik gibi büyük kentlerde de bir araya geldi.
Atina
Patras
Selanik
Larissa
PAME: Sorumlular cezalandırılmalı!
Tüm İşçileri Militan Cephesi (PAME) sendikası tarafından yapılan grev çağrısında, "Herkes 28 Şubat'ta greve. Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız. Ücret artışları için mücadeleyi güçlendirelim" denilmişti.
Çağrıda, "Göz yaşları öfkeye dönüştü! Bir yıl sonra sözümüzü gerçekleştiriyoruz! Bu suç unutulmayacak! Sorumlular cezalandırılmalı!" ifadeleri kullanılmıştı.
İşçilerin talepleri
İşçilerin genel grev kapsamındaki taleplerinden bazıları şöyle:
- Somut ücret artışları. İşçi karşıtı yasaların kaldırılması ve sendikalarda toplu sözleşmenin yeniden tesis edilmesi.
- Asgari ücretin 900 avroya yükseltilmesi. Ücretlerin enflasyona göre ayarlanmasına ilişkin hüküm.
- Memurlara yönelik Noel ve Paskalya ikramiyelerinin yeniden düzenlenmesi. İşsizlik maaşının tüm işsizlere asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödenmesi.
- Haftada 7 saat – 5 gün – 35 saat sabit çalışma. Esnek istihdam biçimlerine ve ücretsiz fazla mesaiye müsamaha gösterilmemesi. Dolaylı vergilerin (KDV, Özel Tüketim Vergisi) kaldırılması ve enerji ve akaryakıt fiyatlarına tavan fiyat uygulaması.
- Herkes için ücretsiz, tam ve engelsiz sağlık hizmeti ve hastaneye yatış devlet tarafından garanti edilmelidir. Tüm tıbbi teşhis, laboratuvar işlemleri, koruyucu muayeneler, ilaçlar ve aşılar ücretsiz olmalıdır.
- NATO harcamalarına hayır! Yunanistan emperyalist savaşlara karışamaz.
- Doğal afetlerden korunmak için, belediyelerin sağlık, eğitim, refah ve sosyal politika hizmetlerine yönelik, devlet finansmanı istikrarlı biçimde güçlendirilmelidir. Tüm bu kritik sektörlerde yoğun miktarda kalıcı personel alımı yapılmalıdır.
- İnsanların evlerini rezil açık artırmalara koymaya artık son verin.