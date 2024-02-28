Yunanistan'da işçiler tren faciasının yıldönümünde genel grevde: 'Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız'

Yunanistan'da işçiler, geçtiğimiz yıl Tempi'de meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıldönümünde tüm ülkede genel greve gitti.

İşçi sendikalarının ve siyasi örgütlerin çağrısıyla başlayan, "Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız" sloganıyla yapılan eylemler kapsamında, işçiler ülkenin birçok kentinde bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştiriyor.

İşçiler, başkent Atina'nın yanı sıra Larissa, Patras ve Selanik gibi büyük kentlerde de bir araya geldi.

Atina

Patras

Selanik

Larissa

PAME: Sorumlular cezalandırılmalı!

Tüm İşçileri Militan Cephesi (PAME) sendikası tarafından yapılan grev çağrısında, "Herkes 28 Şubat'ta greve. Ya onların kârları ya da bizim hayatlarımız. Ücret artışları için mücadeleyi güçlendirelim" denilmişti.

Çağrıda, "Göz yaşları öfkeye dönüştü! Bir yıl sonra sözümüzü gerçekleştiriyoruz! Bu suç unutulmayacak! Sorumlular cezalandırılmalı!" ifadeleri kullanılmıştı.

İşçilerin talepleri

İşçilerin genel grev kapsamındaki taleplerinden bazıları şöyle: