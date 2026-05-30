Yunanistan'da 'hayalet silah' operasyonu: İzler Daltonlar ve Bayğaralar çetelerine uzandı

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Yunanistan'dan alınan bir ihbar, sınırın iki yakasında giderek büyüyen silah kaçakçılığı ağını ve Türkiye'deki organize suç örgütlerinin ulaştığı boyutları yeniden gündeme taşıdı.

Gümülcine yakınlarında durdurulan bir araçta bulunan "hayalet silahların", uyuşturucu ticareti, haraç ve motosikletli suikastlarla adını duyuran "Daltonlar" ve "Bayğaralar" gruplarına ulaştırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Geleneksel mafya yapılarının aksine yoksul mahallelerde yaratılan siyasi ve sosyal boşluklardan beslenen bu yeni nesil çeteler, hem sınırı aşan bir güvenlik sorunu hem de derin bir toplumsal krizin kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Yunanistan'da 'hayalet silah' operasyonu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Selanik’te alınan bir ihbar sonrası takip edilen araç, Cumartesi akşamı Gümülcine yakınlarında durduruldu.

Araçta bulunan 29 yaşındaki Yunan vatandaşı gözaltına alınırken, polis ekipleri bagajdaki siyah seyahat çantasında 25 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Silahların nem ve paslanmaya karşı naylona sarıldığı belirtildi.

Yetkililer, tabancaların üzerinde marka ve seri numarası bulunmadığını, bu nedenle “hayalet silah” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Ele geçirilen silahların "Glock" tipi tabancalara benzediği ifade edildi.

Soruşturma dosyasında, ele geçirilen silahların Ekim 2025’te aynı bölgede yakalanan 147 tabancayla benzer özellikler taşıdığı bilgisine yer verildi. Özellikle kullanılan çantalar ve paketleme yöntemlerindeki benzerliğin dikkat çektiği kaydedildi.

Soruşturma belgelerinde çıkan isimler: Daltonlar ve Bayğaralar

Yunan güvenlik birimleri, Meriç bölgesi üzerinden kaçırılan silahların Yunanistan ve Batı Avrupa’da faaliyet gösteren Türk organize suç gruplarına ulaştırılmasının hedeflendiğini değerlendiriyor.

Soruşturma belgelerinde, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen "Daltonlar" ve "Bayğaralar" adlı suç örgütlerinin isimlerinin geçtiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, silahları 300 avro karşılığında Gümülcine’ye taşımayı kabul ettiğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin ayrıca fotoğraflardan "Mehmet" isimli bir kişiyi organizatör olarak teşhis ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında daha sonra Dedeağaç’ta yaşayan 43 yaşındaki bir Yunan vatandaşı daha gözaltına alındı. Söz konusu kişinin, 2012 yılından bu yana Meriç bölgesindeki göçmen kaçakçılığı olayları nedeniyle iki kez tutuklandığı belirtildi.

Kim bu Bayğaralar?

Yeni nesil çeteler arasında sayılan Bayğaralar, 1998 Adana doğumlu Ramazan Baygara tarafından yönetiliyor. Çeteye 2025'te de büyük bir operasyon yapılmıştı. 403 adrese yapılan baskınlarda 106 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin 96'sı tutuklanmıştı. Aramalarda Kalaşnikof (AK-47) piyade tüfekleri, el bombaları, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Bayğaralar, Adana'da Çoğaçlar ve Şirinler çetesi ile yaşanan husumetle biliniyor. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Ramazan Bayğara 2024'te Yunanistan'da tutuklandı ve Türkiye’ye iade edileceği duyuruldu ancak Mayıs 2025’de Yunan makamlarının belirlediği evi terk etmemek şartıyla tahliye edildi.

Bayğaralar Suç Örgütü'nün lideri Ramazan Bayğara.

Daltonlar kimdir?

Kamuoyunda "Can Dalton" olarak bilinen Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı grup, "yeni nesil" suç örgütlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Geleneksel mafya yapılarının aksine gizliliğe önem vermeyen grup, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Örneğin, örgüt üyelerinin yakın geçmişte liderlerinin doğum gününü kutlamak için İstanbul (Nurtepe), İzmir ve Mardin'de yüzlerinde kar maskeleri ve uzun namlulu silahlarla sokağa çıkıp havaya ateş açtıkları görüntüler gündem olmuştu.

Grubun temel faaliyet alanlarının başında "uyuşturucu ticareti ve haraç ağının kontrolü" geliyor. Daltonlar, yeraltı dünyasındaki bu rant kavgasında kırmızı bültenle aranan Barış Boyun suç örgütü ve Gündoğmuşlar çetesi ile ittifak halinde.

"Can Dalton" olarak bilinen Beratcan Gökdemir

Karşılarında ise Anucurlar, Redkitler (Ferhat Delen grubu) ve Halil Ay yapılanması bulunuyor. İki blok arasındaki bu rekabet, son dönemdeki şiddet olaylarının ana nedeni olarak gösteriliyor.

Örgütün en dikkat çeken özelliklerinden biri, eylemlerinde ağırlıklı olarak gençlerden oluşan "motosikletli timleri" kullanması. Kolay para kazanma vaadiyle suç örgütlerine katılan çocuklar, örgütün tetikçileri haline geliyor.

Hakkında hazırlanan iddianamede Gökdemir için 711 yıldan 1281 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçlamalar arasında "örgüt yöneticiliği, silahlı tehdit, yağma, kasten öldürme ve azmettirme" gibi ağır suçlar bulunuyor.

Bu timlerin adının karıştığı bazı kritik olaylardan bazıları şunlar:

Nisan 2022: Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin'in öldürülmesi.

Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin'in öldürülmesi. Eylül 2022: Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da infaz edilmesi.

Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı tepki gösterirken öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayeti de, bu grupların mahallelere yerleşme sürecinin bir örneği.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında sanıklar arasında olan, tahliye edildikten sonra İstanbul'da trafikte öldürülen avukat Serdar Öktem'in de Daltonlar'ın hedefinde olduğu ortaya çıkmıştı. Öktem'in, "Casperlar" ve "Çirkinler" suç örgütüne bilgi aktarımı ve paralarını aklama iddiasıyla, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü üyelerinin hedefi haline geldiği ifade edilmişti. İddianamede Öktem suikastının, "İspanya’da öldürülen Daltonlar çetesi yöneticisi Caner Kocar’ın intikamını almak için" düzenlendiği iddiası yer aldı. Savcılık, suikastın azmettiricisi olarak Daltonlar grubundan "Siirtli Naci"yi işaret etti.