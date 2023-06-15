Yunanistan'da göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle 'ulusal yas' ilan edildi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu en az 79 kişi hayatını kaybetti.

Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, Yunanistan Komünist Partisi'nin yayın organı 902.gr'de görgü tanıklarının ifadelerine ve yapılan açıklamalara dayanan bilgilere göre 550 ile 750 arasında kişi olduğu belirtildi.

Ulusal yas ilanı

Şu ana kadar 79 kişinin yaşamını yitirdiği olay üzerine ülkede 3 gün "ulusal yas" ilan edilmesine karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın batısında uluslararası sularda meydana gelen trajik olayda hayatını kaybedenler için 14 Haziran Çarşamba saat 21.00'den 17 Haziran Cumartesi saat 21.00'e kadar 3 günlük ulusal yas ilan edildi" ifadelerine yer verildi. (AA)