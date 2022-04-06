Yunanistan'da genel greve giden işçiler soL'a konuştu: İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz

Yunanistan’da bugün emekçiler genel greve çıkıyor. Tüm Yunanistan’ı sarsan grevle beraber 60’tan fazla şehirde protesto gösterileri gerçekleştirilecek.

Greve giden ve soL'a konuşan işçiler de ülkelerindeki pahalılığa dikkat çekerek "Grevin nedeni ülkemizdeki pahalılık. Bizim çalıştığımız sektörde maaşlar çok düşük, 500-600 euro. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Kirayı, elektriği, süpermarket ihtiyaçlarımızı ödeyemiyoruz. Sadece sendikamızla, örgütlenerek haklarımızla bir yaşam elde edebiliriz. İşçiler bunu tek başına yapamazlar" diyor.

'Grevin nedeni ülkemizdeki pahalılık'

Greve katılan işçiler soL'a şunları söyledi:

Kargo işçisi (Atina): “Bugün ülke çapında PAME’nin öncülüğünde işçi sendikaları greve gidiyor. Grevin nedeni ülkemizdeki pahalılık. Bizim çalıştığımız sektörde maaşlar çok düşük, 500-600 euro. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Kirayı, elektriği, süpermarket ihtiyaçlarımızı ödeyemiyoruz. Sadece sendikamızla, örgütlenerek haklarımızla bir yaşam elde edebiliriz. İşçiler bunu tek başına yapamazlar. İyi bir iş, iyi çalışma saatleri ve iyi bir maaş için örgütlenmemiz gerekir.”

Nakliyat işçisi (Volos): “Bugünkü grev savaşın faturasını işçi sınıfının ödememesi içindi. Çünkü bize yıllardır kriz var, pandemi var diyorlar. Şimdi de savaş var, maaşları tartışmayacağız. Ama bu arada etrafımızdaki her şey pahalılaşıyor. Savaşla birlikte bu daha da arttı. Bu yüzden sendikalarda örgütlenmeliyiz. Sadece örgütlü işçiler maaşların artırılması ve toplu iş sözleşmesi gibi şeyleri tartışabilir. Başka bir şey de hükümetlerin bizi teşvik ettiği askeri taraflaşmaya dur diyebilmek. İşçi sınıfının bu savaşla hiçbir alakası yok. Ukrayna ve Rusya halkının da yok. Bu grevde doğalgaz ve elektrik indirimi gibi taleplerin yanında ülkemizdeki üslerin kapatılması, sınır dışına asker gönderilmemesi talebi de var. Son olarak, Türkiye-Yunanistan ya da Rusya-Ukrayna halklarının bir savaş nedeni yok. Hükümetlerin diplomatik anlaşmazlıkları iki ülkeyi (Türkiye-Yunanistan) bir kriz durumuna sokabilir. Bu ülkelerde burjuva hükümetlerine ve onların planlarına karşı mücadele edilmeli.”

Çağrı merkezi işçisi (Atina): “Bu grev yüksek fiyatlara, pahalılığa karşı yapıldı. Bizim sektörün büyük bir kısmı evden çalışıyor. Bu yüzden maaşlarımız ısınmayı, elektriği, ihtiyaçlarımızı ödemeye yetmemeye başladı. Ayrıca bu grev, bizi NATO ülkesi olan Yunanistan’ı ve Türkiye’yi de etkileyen savaşa karşı yapıldı. Ben uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Farklı ülkelerden insanlarla tanışınca daha iyi anlıyorum ki bu bizim savaşımız değil. Bir diğer talep, maaşların artırılması ve haklarımız için toplu sözleşmelerdi. Son yıllarda haklarımız sistematik bir şekilde geri alınıyor. Bu grev katılım açısından başarılıydı. 1 Mayıs mitingi için de bir başlangıçtı. Türkiyede’ki kardeşlerimize dayanışma mesajı iletmek istiyorum. İki ülkede aynı düşmana karşı savaşıyoruz. Ege denizi barışın ve işçilerin denizi olana dek birlikte mücadele edeceğiz.”