Yunanistan'da genel grev: İşçiler taleplerini sıraladı

Yunanistan’da bugün emekçiler genel greve çıkıyor. Tüm Yunanistan’ı sarsan grevle beraber 60’tan fazla şehirde protesto gösterileri gerçekleşecek.
Genel grevin talepleri arasında Yunanistan’ın emperyalist savaşa dahil olmaması ve enflasyona karşı işçi gelirlerinin korunması öne çıkıyor.
Genel greve katılan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME)'ye bağlı işçi sendikalarının talepleri şu şekilde:
- Yunanistan'ın emperyalist savaşa dahil olmaması,
- Enflasyon ve vergilendirmeyle mücadele,
- İşçi sınıfının gelirinin korunması,
- Kayda değer bir maaş artırımı için toplu sözleşmeler yapılması,
- Asgari ücrette artış,
- Toplu sözleşmelerde iyileştirmeler yapılması, pazar tatili, mesai ücretleri ve kamu işçileri için ikramiyeler gibi kazanım ve hakların iyileştirilmesi,
- Çalışma sürelerinin günde 7 saat, haftada 5 gün olmak üzere haftalık 35 saate indirilmesi ve iş güvencesi,
- Tüketim mallarında KDV'nin kaldırılması,
- İşçi ücretlerindeki kesintilerin kaldırılması,
- Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yüzde 50 oranında azaltılması ve yakıt ve enerji üzerindeki vergilerin kaldırılması,
- İşçi ve yoksul hanelerine hacizlerin durması ve borçların borçların ertelenmesi,
- Sağlık, sosyal hizmetler, eğitim, yerel yönetimler ve sivil savunma alanlarında kadrolu istihdamın arttırılması.
Pire liman işçileri