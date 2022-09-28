Yunanistan'da genel greve doğru: 'Beklemiyoruz, tolere etmiyoruz'

Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) hükümetin halk karşıtı politikalarına karşı 9 Kasım'da genel greve gidileceğini duyurdu.

PAME'den yapılan açıklamada "Kimse donmasın, kimse aç kalmasın, kimse tek başına kalmasın" denilerek örgütlenme ve mücadele çağrısında bulunuldu.

Yeni Demokrasi hükümetinin önceki SYRIZA ve PASOK iktidarlarının yaptığı gibi halk karşıtı politikalarla işçilerin en temel ihtiyaçlarından kısmalarını istediğini belirten PAME, ılımlı taleplerde bulunan GSEE ve ADEDY gibi sendikaların da hükümetin ve patronların kontrolünde işçilerin taleplerini geri çekmeye çalıştığını kaydetti.

Halk karşıtı politikalara ve seçim öncesi çözüm vaat eden "kurtarıcılar"a karşı ne durup bekleyeceklerini ne de tolerans göstereceklerini duyuran PAME'den yapılan açıklamada işçilerin hayatlarında ve taleplerindeki olumlu sonuçları yalnızca onların kendi militan eylemi, dayanışması ve örgütlenmesinin sağlayacağı vurgulandı.

PAME 9 Kasım'daki genel grevin asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin müdahalesini durdurmak için de önemli bir kilometre taşı olacağını duyurdu. PAME özel sektörde asgari ücretin 825 Avro olmasını, kamuda yüzde 20 artırılmasını talep etti.

9 Kasım'daki genel grevde dile getirilecek talepler arasında enflasyon artışına bağlı ücret artışları, tüm hakların sağlandığı tam zamanlı çalışma güvencesi, ücretsiz fazla mesai uygulamasına son verilmesi, elektrik ve doğalgaz faturalarında, temel gıda ürünlerinde büyük indirimlerin yapılması ve tavan fiyatların belirlenmesi, enerji ve temel tüketim malzemelerinde KDV'nin kaldırılması, elektrik, su ve telefonun olmadığı hiçbir evin olmamasının sağlanması, bankalara ve vergi dairelerine borçların iptal edilmesi de yer alıyor.