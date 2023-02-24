Yunanistan'da eski bakana iki yıl hapis cezası

Yunanistan'da özel bir mahkeme, eski SYRIZA hükümeti döneminde 2016 yılında bir televizyon lisansı ihalesinde yapıldığı öne sürülen usülsüzlük ile ilgili eski bakan Nikos Pappas'ı üç yıllık denetimli serbestlik süresiyle birlikte iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık Kasım 2016'dan Temmuz 2019'a kadar Dijital Politika, Telekomünikasyon ve Medya Bakanı olarak görev yapan Pappas'ın bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Mahkeme, ihaledeki rolü nedeniyle medya patronu Hristos Kalogritsas'a altı ay hapis cezası verilmesini talep eden savcının isteğini yerine getirmedi ve 5 bin avro para cezası verdi.

SYRIZA üyesi Pappas ise yaptığı açıklamada, mahkeme kararını siyasi amaçlı olmakla suçladı. Pappas, mahkeme kararına doğrudan itiraz ederken ve "suçlu hükmünü meşrulaştırmamak" için hafifletici nedenler istemeyi reddetti.

Hükümet sözcüsü Yannis Oykonomu ise kararı SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras için "sert bir darbe" olarak nitelendirdi. Sözcü ayrıca, Çipras'ın "siyasi sorumluluğu üstlenmesi" ve Pappas'ı partiden çıkarması gerektiğini ifade etti. Oykonomu, Çipras'a dönük "en eski ve en yakın arkadaşının yaptıkları için kendisine düşen siyasi sorumluluğu üstlenip üstlenmeyeceğini" sordu.