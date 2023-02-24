Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile anlaşmazlıklara çözüm bulunabilir

Depremlerin ardından Türkiye-Yunanistan arasında 'pozitif bir atmosferin oluştuğunu' söyleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'anlaşmazlıklara çözüm bulunabileceğini' söyledi.

Haber Merkezi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından iki ülke arasında "çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu" belirterek, "Türkiye ile anlaşmazlıklara çözüm bulunabileceğini" söyledi.

Dendias, SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın kazançlı çıkacağı çözümler bulunabileceğine inandığını" kaydetti.

'Görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir'

Depremlerin ardından iki ülke arasında "çok pozitif bir atmosfer oluştuğunu" belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı, "bu durumun, dış politikada yakınlaşma ve diyalog sürecinin başlaması için kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu" söyledi.

Dendias, hem Türkiye’nin hem Yunanistan’ın seçim sürecinde olduğunu hatırlatarak, "Belki de Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin ya da istişari görüşmelerin yeniden başlaması mümkün olabilir" dedi.

'Birinin kazancı diğerinin zararı değildir'

Dendias, "Türk-Yunan anlaşmazlıklarına çözüm bulunabilir. Hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin kazandığı bir çözüm bulunabilir. Zira, birinin kazancı, diğerinin zararı değildir” değerlendirmesinde de bulundu. (AA)

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