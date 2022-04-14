Yunanistan'da emeklilerden kitlesel eylem: Maaşlara derhal zam yapılmalı!

Emekli örgütlerinin çağrısına yanıt veren emekliler, kitlesel, militan bir şekilde bugün kararlı bir eyleme imza attılar. Emekliler, diğer şeylerin yanı sıra, tüm emekli maaşlarındaki artış ve geriye dönük emekli ikramiyeleri olarak GSYİH'nın yüzde 0,5'i kadar ödeme talep ediyor.

Emeklilerin eylemi Atina'da Parlamento önünde gerçekleştirildi. Bugün Yunanistan Parlamentosu'nda sunulan ek bütçeye tüm tüm emekli maaşlara zam ve ikramiyeler dahil edilmedi.

902.gr'nin haberine göre emekliler ilk olarak Çalışma Bakanlığı önünde toplandı ve bir heyetle taleplerini bir bakanlık temsilcisine teslim etti, ardından Parlamento'ya doğru yürüyüş başladı.

Emeklilerin eyleminde öne çıkan diğer talepler şöyleydi:

Hastanelere doktor ve hemşire atamaların derhal yapılması ve kapatılan hastanelerin geri açılması.

Her yerde huzurevlerinin kamu yapılarının oluşturulması.

Emek ve halk karşıtı sigorta mevzuatı ve vergilendirmenin kaldırılması.

Sigorta fonları için yeniden ödenek ayrılması.

Eylem sırasında İKA Emekliler Federasyonu Başkanı Dimos Kumburis, emeklilerin çocukları ve torunlarına seslenerek, haklı taleplerine sahip çıkmak için ortak mücadelenin gereğini vurguladı. Kumburis ayrıca 1 Mayıs günü ülke genelindeki işçi sendikaları tarafından organize edilen grevlere kitlesel katılım çağrısında bulundu.