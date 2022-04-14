Emekliler sokağa çıkıyor: Artık yeter, insanca yaşanacak maaş istiyoruz!

Emekliler aylıklarının güncellenmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda zamlarının geri alınması talebiyle Ankara'da Pazar günü mitingde buluşacak. Ülkenin farklı bölgelerinden 15 Nisan'da başlayacak olan yürüyüş, 16 Nisan’da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sonlanacak.

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Bileşenleri konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu imzalı açıklamada, "Emekli maaşı kiraya yetmiyor, faturaları ödeyemiyoruz. Çarşıda, pazarda, markette, mutfakta yangın var. İnsanca yaşamak istiyoruz. Boş file, boş tencere ile geçinemiyoruz" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Türk-İş’in Mart ayı için açıkladığı açlık sınırı 4 bin 928 lira, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplanmıştır.Türk-İş Mart ayı araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 6 bin 474 liradır.Yoksulluk sınırının 16-17 bin lirayı, açlık sınırının 5 bin lirayı aştığı günümüzde, asgari ücret 4 bin 253 lira, en düşük emekli aylığı ise 2 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar ile emeklilerin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında, milyonlarcası ise asgari ücretin ve açlık sınırının altında maaş almaktadır. Emekli maaşları insanca yaşamayı sağlayacak düzeyde değildir.

'Emekliler halk ekmek kuyruklarına mahkum ediliyor'

Emeklilerin ve EYT’lilerin büyük bölümü yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmaya devam etmektedir. Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri fiyatları sürekli artıyor. Ev kiraları, elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemez miktarlara ulaşıyor. Ucuz ekmek almak isteyen emekliler, Halk Ekmek kuyruklarına mahkûm ediliyor. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklilerin büyük bölümü bankalara borçlu olup, önemli bir bölümü ise icralık duruma gelmiştir. Artık yeter! Dayanamıyoruz! Tüm emekliler için insanca, onurlu ve huzurlu bir yaşam, çocuklarımız ve torunlarımız için sosyal güvenceli ve güvenli bir gelecek istiyoruz."

Açıklanan taleplerse şöyle:

Asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılsın. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin.

Emeklilere yılda iki defa yapılan ikramiye ödemesine özel sandık emeklileri de dahil edilerek, Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin.

Temel gıda ve temel tüketim harcamalarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle oluşan enflasyon kayıplarının telafisi için, Temmuz ayını beklemeden tüm emekli maaşlarına seyyanen ek zam yapılsın.

Anayasanın ‘Sendika Kurma Hakkı’nı tanımlayan 51. Maddesi ile ‘Toplu Sözleşme Hakkı’nı tanımlayan 53. Maddelerine Uluslararası Sözleşmelerde yer alan “Herkes” ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvenceye kavuşturulsun.

Emekli maaşlarının hükümet tarafından tek yanlı olarak değil toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılarak gerekli yasal düzenlemeler yapılsın.

SSK emekli maaş bağlama adaletsizliği intibak yasası ile yeniden düzenlensin.

Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SGK ve özel sosyal güvenlik sandıkları tek çatı altında toplansın. 6 aylık enflasyon kaybı ödemelerinde işçi memur emeklisi ayrımı yapılmasın.

3600 ek gösterge tüm memur emeklilerini kapsayacak şekilde yasalaşsın.

Emekli yurttaşlara sunulan sağlık hizmeti karşılığında emekli maaşlarından yapılan tüm kesintiler kaldırılsın.

Toplu taşıma araçlarında ülkenin her yanında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı düşürülerek, aylık bağlama oranı (ABO) yükseltilsin.

EYT Yasası derhal çıkarılarak, 4447 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi ile kazanılmış emeklilik hakları gasbedilen EYT’li yurttaşların yaşadığı mağduriyet sona erdirilsin.

SGK ile Bankalar arasında yapılan protokol görüşmelerine emekli sendikasının da katılması yönünde yasal düzenleme yapılsın. Emekli maaş promosyonları 3 yılda bir değil her yıl ödensin.

Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.

Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğalgaz gibi tüketim harcamalarından alınan KDV kaldırılsın.

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Bileşenleri:

Bağımsız Emekliler Grubu adına İmdat Aslan, Bağımsız Emekliler Platformu adına Fetdah Günkaya, Birlik Dayanışmacı Emekliler adına Selim Dikel, Çağdaş Emekliler Gurubu adına Kadri Soğukoğlu, Emekli Grubu adına Mehmet Akkaya, Emekliler Grubu adına Ali Murat Bahadır, Emekliler Birleşiyor Platformu (EBP) adına Haluk Soysal, Emekli Demokrat Öğretmenler Grubu adına Arslan Gümüş, Emeklerin Sesi Gurubu adına Celil Cengiz Çolak, Tüm Emekliler Birleşim Platformu adına Mustafa Ersan, Tüm Emekliler Dayanışma Ağı (TEDA) adına Tarık Bozkurt, Türkiye Emekliler Platformu (T. E. P) adına Necati Erkan.