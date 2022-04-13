Emekliler Ankara'ya yürüyor: 'Açlık sınırında değil ölüm sınırındayız'

Emekliler aylıklarının güncellenmesi, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda zamlarının geri alınması talebiyle Ankara'da Pazar günü mitingde buluşacak. Ülkenin farklı bölgelerinden 15 Nisan'da başlayacak olan yürüyüş, 16 Nisan’da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sonlanacak.

Tüm-Emekliler Sendikası İzmir Şubeleri Ankara mitinginin bir gün öncesinde Konak'ta düzenlenecek basın açıklamasına çağrı yaptı. Basın açıklaması 15 Nisan Cuma günü saat 17.30'da Konak eski Sümerbank binası önünde yapılacak.

Tüm Emekli-Sen Konak Şube Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Emekliler Ankara’ya yürüyor! Ekonomik ve demokratik haklarını talep eden biz emekliler; insanca yaşamak istiyoruz. Sesimizi, gücümüzü birleştiriyor, 'Artık Yeter!'diyoruz. Açlık sınırında Değil ölüm Sınırındayız" denildi.

Açıklamada emeklilerin talepleri şöyle sıralandı:

Emekli aylığı en az 5200 TL olmalı ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, emekli aylıklarına en az %60 oranında artış yapılmalıdır.

Yılda 2 kez verilen ikramiye miktarı 4’e çıkarılmalı ve bir maaş tutarında olmalıdır.

Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı, tamamen ücretsiz olmalıdır.

Yılbaşından bu yana başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalıdır.

Emekli sendikalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Emeklilerden TKP'ye ziyaret

Tüm Emekli Sen Konak ve Bornova temsilcileri bugün TKP İzmir İl Örgütü'nü ziyaret etti.

TKP İzmir İl Örgütü yöneticileri emeklilerin Ankara mitingine ve 15 Nisan'da Eski Sümerbank önündeki basın açıklamasına destek vereceğini ifade etti.