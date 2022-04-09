Emeklilerin bayram ikramiyesine düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, Ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Düzenlemede emekli ikramiyesi hakkında planlamanın da olacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AKP’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yaparken, toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi.

Emeklilerin ikramiyelerinde artış sinyali

Habere göre emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.

Düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerilirken, her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacağı belirtildi.

TMSF’ye devredilen şirketlerin borç ve alacak tahsili

Ramazan torbasında ayrıca, tapu işlemlerinin noterlerde yapılması gibi çok sayıda düzenlemenin yer alması bekleniyor. İflas eden ve TMSF’ye devredilen şirketlerin borç ve alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ve kayyumlara koruma zırhı getiren düzenlemenin de bu torbaya girebileceği dile getiriliyor.