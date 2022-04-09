Halkın yarısı yemek öğünlerini azalttı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı anketle katılımcılara "ekonomik krize karşı nasıl önlem aldıklarını" sordu.

Araştırma şirketinin sorularını yanıtlayan katırılımcıların yüzde 50,3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken zaman zaman aç kaldığını belirtenlerin oranı da yüzde 31 oldu.

Et yemeyi ve evi ısıtmayı bırakanlarınla daha az çamaşır yıkayanların oranı da yüzde 50’nin üzerinde.

'Et tüketmeyi bıraktım' diyenlerin oranı yüzde 61

Katılımcıların anketlere yanıtları şöyle

"Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3. "Azaltmadım" diyenlerin yüzde 49. Cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0,7.

“Zaman zaman aç kalıyorum” diyenlerin oranı yüzde 31,9. "Kalmıyorum" diyenlerin yüzde 67,2.

“Et tüketmeyi bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 61,8. "Bırakmadım" diyenlerin yüzde 37,3. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1.

Yüzde 62,5 özel araç kullanımını bıraktı