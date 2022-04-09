Halkın yarısı yemek öğünlerini azalttı!

MetroPOLL Araştırma Şirketi, yaptığı anketle katılımcılara "ekonomik krize karşı nasıl önlem aldıklarını" sordu.
Araştırma şirketinin sorularını yanıtlayan katırılımcıların yüzde 50,3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken zaman zaman aç kaldığını belirtenlerin oranı da yüzde 31 oldu.
Et yemeyi ve evi ısıtmayı bırakanlarınla daha az çamaşır yıkayanların oranı da yüzde 50’nin üzerinde.
'Et tüketmeyi bıraktım' diyenlerin oranı yüzde 61
Katılımcıların anketlere yanıtları şöyle
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"Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3. "Azaltmadım" diyenlerin yüzde 49. Cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0,7.
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“Zaman zaman aç kalıyorum” diyenlerin oranı yüzde 31,9. "Kalmıyorum" diyenlerin yüzde 67,2.
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“Et tüketmeyi bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 61,8. "Bırakmadım" diyenlerin yüzde 37,3. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1.
Yüzde 62,5 özel araç kullanımını bıraktı
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"Kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 53,7. "Isıtıyorum" diyenlerin yüzde 44,7. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,6.
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"Daha az çamaşır yıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 57,9. Durumun değişmediğini belirtenlerin yüzde 40,5. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,7.
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"Özel araç kullanımını bıraktım" diyenlerin oranı yüzde 62,5. "Bırakmadım" diyenlerin oranı da yüzde 34,9. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 2,6.