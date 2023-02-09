Yunanistan'da emekçiler Türkiye'de depremin yıktığı bölgeler için dayanışma başlattı

Yunanistan'ın dört bir yanından işçiler, Türkiye'deki depremzedeler için insani yardım topluyor. Sendikalar, öğrenci örgütleri ve dernekler battaniye, temel gıda, ilk yardım malzemeleri toplamaya başladı.

Yunanistan'ın etkin sınıf sendikası Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) öncülüğünde yapılan dayanışma kampanyasına tüm işkollarından emekçiler yoğun katılım gösterdi.

Lesvos'ta, bölgesel PAME bürosu, "Dayanışma halkın gücüdür" isimli kampanya çerçevesinde topladığı malzemeleri “Geçmiş olsun komşular” mesajı ile Türkiye'ye iletiyor.

Yunanistan Ulusal Kamu Hastaneleri Doktorları Federasyonu da, gönüllü olarak Türkiye'ye gidip depremzedelere yardım eden çok sayıda doktor için Türk Tabipler Birliği'ndeki meslektaşları ve yetkililerle teması sürdürüyor.

Ayrıca anavatanlarını geride bırakıp Yunanistan'a gelen ve en zor koşullarda göçmen işçi olarak çalışan Bangladeş'li tarım emekçileri de dayanışma yardımlarının taşınmasını üstlendi.

PAME, malzeme yardımının yanı sıra Yunanca, Türkçe ve Arapça “Dayanışma Bizim Kanımızda Var" sloganıyla depremzedeler için Kan Bağışı çağrısında bulundu.