Yunanistan'da elektrik firmalarına tepki: Çoğunluk azınlığın kârı için donmayacak

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elektrik dağıtım firmalarının ofisleri önünde dün protestolar düzenlendi.

Sendikalar tarafından örgütlenen eylemlerde “Çoğunluk, azınlığın kârını ısıtmak için donmayacak” yazılı pankartlar taşındı.

Yunanistan'da sendikalar, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinin öncesinde bile aylardır, evlere gelen uçuk elektrik faturalarını yakarak “bütün insanlar için ucuz elektrik” talepleri çerçevesinde eylemler düzenliyordu.

Atina'nın merkezinde, Halk Elektrik Şirketi'nin (DEH) genel merkezinde Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) düzenlediği eylemde elektrik, konut, su gibi ihtiyaçların büyük işletmeler için kâr aracı olmaması gerektiği vurgulandı.

Eylemlerde “Elektrik pahalı, hayat çok pahalı, örgütlenme ve mücadele tek seçenek” sloganları atılırken, elektriksiz ev, ısıtmasız okul olmaması için daha güçlü bir mücadele çağrısında bulunuldu.

“Elektrik tedarikçileri ve diğer patronlar, kârınız işçiler tarafından ödeniyor” ifadelerinin vurgulandığı eylemlerde faturalarda değil, ücretlerde artış talebi öne çıktı.