Yunanistan'da enflasyon yüzde 11,4 oldu

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yıllık bazda enflasyon Ağustos ayında yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti. Bu Temmuz ayındaki yüzde 11,6'a kıyasla bir düşüşe işaret ediyor.

Ülkede enflasyon arka arkaya beşinci ayda da çift haneli oranlarda kaydedilirken gıda enflasyonu, Temmuz ayındaki yüzde 13'ten Ağustos'ta yüzde 13,2'ye yükselmiş oldu.

Doğal gaz fiyatında Ağustos 2021'e göre yüzde 261,3'lük artış dikkat çekerken elektrikte ise artış yüzde 38,5 oldu.

Akaryakıt da, önceki aylara göre yüzde 21,5'lik bir artış kaydetti.