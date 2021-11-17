Yunanistan’da büyük anti-emperyalist Politeknik Direnişi eylemlerle anıldı

Politeknik Direnişi’nin 48. yıldönümünde Yunanistan’ın başkentinde öğrenci sendikaları, işçi sendikaları, kadın örgütleri ve diğer kitle örgütleri ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü.

Yunanistan'da, faşist Albaylar Cuntası'nı çöküşe götüren Politeknik Direnişi 1973'te kitlesel bir öğrenci gösterisi olarak başladı. Eylemler 14 Kasım 1973'te başlarken kısa sürede açık bir cunta karşıtı isyana dönüştü.

Yürüyüşlerde Yunanistan Komünist Partisi (Kommounistikó Kómma Elládas, KKE) Attika Merkez Komitesi ve Yunanistan Komünist Gençliği (Kommounistiki Neolea Elladas, KNE) Attika Bölge Örgütü, ülkenin ABD, NATO ve AB’nin emperyalist planlarına dahil olmasını şiddetle kınadı.

KKE açıklamasında "48 yıl sonra Politeknik ayaklanmasının sloganları hâlâ güncelliğini korumaya devam ediyor” denildi.

Ülkenin bir çok noktasında farklı eylemler ve etkinlikler düzenlenirken en geniş çaplısı Atina’da oldu.

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada Politeknik'in mesajlarının güncelliğine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Politeknik ayaklanmasının mesajları bugün geçerlidir, çünkü hem 1973'te var olan burjuva diktatörlüğü hem de 1974'ten sonra onun yerini alan burjuva demokrasisi, tekelci sermayenin çıkarlarına hizmet ediyor. ABD ve NATO emperyalist ittifakı, halkları yalnızca halkın kendisinin kurtarabileceğini kanıtlamıştır."

Politeknik anmasına katılan askerler alkışlarla karşılandı. Halk eyleme katılan askerleri "Askerler halkın insanlarıdır, sınır dışında işleri yoktur" sloganıyla ve alkışlarla karşıladı.

Askerlerin pankartında "Politeknik'in düşmanı: NATO - hükümetler - kapitalizm" yazıyor.