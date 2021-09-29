Yunanistan'da bir okula faşist saldırı

Kuzey Yunanistan'da yer alan Stavrupoli şehrinde bir meslek lisesi, salı günü sabah saatlerinde faşistlerin saldırısına uğradı. Saldırganların okulun öğrencisi olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Okula kalabalık bir şekilde giren faşistler dışarıdaki protestoculara molotof kokteyli, taş ve cam şişe fırlatarak saldırdı, bazı öğrenciler okulda mahsur kaldı. Medyada yer alan videolarda saldırganların Nazi selamı verdiği görüldü.

Saldırıda iki öğrenci yaralanırken olay yerine gelen polisin okul içindeki faşistleri koruması ve okulun dışında saldırıyı protesto eden öğrenci, veli ve öğretmenlere gazla müdahale etmesi tepkilere sebep oldu. Saldırının ardından pek çok öğrenci birliği, kitle örgütü ve sendika sokaklara ve meydanlara döküldü.

Saldırıda okul yönetiminin yanı sıra hükümetin sorumluluğunun da altını çizen Yunanistan Komünist Partisi, Salı akşam 18.30'a eylem çağrısında bulundu. Yağmura rağmen geniş katılımın gerçekleştiği eylemlerde "Ne okulda, ne de bir başka yerde! Faşistlere geçit yok!" sloganları atıldı.