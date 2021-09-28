Yunanistan Komünist Gençliği’nin 47. Odigitis festivali tamamlandı

"Yaşa, cesaret et, ilerle –gerçekten özgür bir toplum için, sosyalizm için" sloganıyla bu yıl 47.’si gerçekleşen Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) Odigitis Festivali’ne rekor katılım damga vurdu. Atina’da iki yüz bin gencin bir araya geldiği üç gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yorgos Dalaras, Miltos Pashadilis, Maria Faranduri gibi önemli sanatçıların sahne aldığı festivalde, stand-up gösterileri ve Karagöz oyunu gibi kültürel etkinlikler de yer aldı KNE’nin çeşitli sağlık önlemleri alarak gerçekleştirdiği festivalde Mikis Teodorakis de anıldı. Ayrıca festivalde Paris Komünü’nün 150. Yılı olması sebebiyle özel bir sergiye yer verildi. Politik içeriği oldukça güçlü olan festivalde gençlerin güncel sorunlarına dair toplantılar da gerçekleştirildi.

Festivale Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de dahil olmak üzere Rusya, Sri Lanka, Portekiz, Paraguay gibi dünyanın dört bir yanından 25 komünist gençlik örgütünün delegasyonu da eşlik etti. Gençlik örgütleri kendilerine ayrılmış masalarda temsil edilirken Türkiye Komünist Gençliği’nin standı da yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival’in ikinci gün delegeler Yunanistan Komünist Partisi (KKE) genel merkezinde Parti Merkez Komitesi üyesi Eliseos Vagenas ve Yorgos Marinos ile birlikte ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından düzenlenen uluslar arası seminerde delegeler öğrenci mücadelesinde komünist gençlik örgütlerinin rolü üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. TKG delegesinin konuşmasının satır başlıkları ise şöyle:

‘’Günümüzde gençliği karakterize eden en yaygın durum geleceksizliktir. Sömürü koşulları altında gençlerin çoğu gelecekleri konusunda ciddi kaygılar taşımaktadır. Öğrenciler bilimsel, güvenilir ve ücretsiz bir eğitim almaktan çok uzakta olup eğitim hayatları esnasında masraflarını çalışmadan karşılamaları düşünülemez hale gelmiştir. Kira ve yurt fiyatları hızla artmakta ve kapitalist sistemde üniversite öğrencilerine müşteri gözüyle bakılmaktadır. Yurt kapasitesinin yetersiz olduğu Türkiye'de durum o kadar hızlı bir şekilde derinleşiyor ki, üniversitelerin mahallelerinde kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Son durumda Türkiye'de kiralardaki artışı yüzde 50'yi aştı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bu oran yüzde 300 civarında. Bu durum eleştirilere neden olurken Erdoğan, ‘abartılacak bir sorun yok’ diyor. Biz ise haklarımızın satılmasını kabul etmiyoruz!’

‘’Bütün bu sorunlar gençliği işçi sınıfının saflarına yaklaştırıyor. Bu nedenle öğrenci hareketini sınıf mücadelesinin bir parçası olarak ele almalıyız. Hayatımızı etkileyen sorunlara kalıcı çözümler üretmek için örgütlü hareket ve devrimci siyasi duruş gerekir.

Ülkelerimizde karşılaştığımız sorunlar büyük benzerlik gösteriyor ve bizim ortak bir çözümümüz var, sosyalizm. Eğitim ve barınma, sosyalist bir hükümetin merkezi planlama ve sosyal politikalarla kolayca ve hızla çözebileceği iki sorundur. Ancak içinde bulunduğumuz bu sömürü sisteminde, bu temel hakların kısmen de olsa güvence altına alınması için zorlu mücadeleler verilmeyi beklemektedir.’’

Festivalin ana etkinliklerinin gerçekleştiği son günü ise KNE Genel Sekreteri Nikos Abatielos ve KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas’ın konuşması gerçekleşti. Kalabalığın zirveye ulaştığı konuşmalarda ilk önce söz alan Abatielos: “Buradan ABD, NATO ve AB'nin emperyalist müdahalelerinden muzdarip tüm halklarla, daha iyi bir gelecek için mücadele eden tüm halklarla dayanışmamızı iletiyoruz. Özellikle bir kez daha ateş hattında olan, bir barbarlık okyanusunun ortasındaki insanlık adası, Küba’nın halkıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz. İşçilerin, dünyanın gençliğinin birbirinden ayıracak hiçbir şeyi yoktur ama onları sömürücülerine karşı birleştiren birçok şey var. Komşu Türkiye'den dağıtım işçilerinin, “e-food " şirketi işçilerinin haklı, kitlesel ve umutlu mücadelesine verdikleri destek mesajları, iki ülke halklarının inşa ettiği ortak yolun sadece küçük bir resmidir. Türkiye Komünist Gençliği'nden yoldaşlarımızla birlikte isyan dolu ve enternasyonalist mesajlarlar verdiğimiz, Temmuz ayında Midilli'de gerçekleşen 30. Anti-emperyalist Kamp’ın başarısı da bu resmin bir parçasıdır.” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra söz alan Kutsumbas ise “Devlete, sisteme ve ona hizmet eden partilere karşı meydan okumak ve bunu derinleştirmek, 21.yüzyılda nasıl yaşayabileceğimizi ve yaşamamız gerektiğini düşünmek ve bunun olmaması için kimin suçlanması gerektiğini düşünmek için cüret etmeye" çağırdı. Kutsumbas, “Mevcut devlet baskı, zulüm ve sömürüyü sürdürme mekanizmasından başka bir şey değildir. Halkın ihtiyaçlarına karşı düşmanca tavırlarını gizlemek için “kişisel sorumluluğu” bayrağına almış sanayicilerin, bankacıların, armatörlerin devletidir” dedi.

Kutsumbas ayrıca, ‘’Halk kendisini ve çocuklarını kurtarmak istiyorsa bu devletle, bu ekonomiyle, bu toplumsal örgütlenmeyle yüzleşmelidir“ diyerek, "Yunanistan'daki halk mücadelesinin büyük anlarına, Paris Komünü'nün göklerdeki fırtınasına, Rusya'daki Ekim ayının zaferine" de işaret etti.