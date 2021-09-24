Yunanistan Komünist Gençliği'nin düzenlediği Odigitis Festivali başladı

Yunanistan Komünist Gençliği'nin Odigitis festivali bu yıl "Yaşamak, cesaret etmek, ilerlemek: Gerçekten özgür bir toplum, sosyalizm için" sloganı ile 23-24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor. Her yıl Yunanistan'ın dört bir yanından gelen gençleri buluşturan festivalin programında sevilen müzik sanatçılarının konserlerinin yanı sıra çeşitli politik ve kültürel etkinlikler de yer alıyor. Her yıl farklı ülkelerden gelen komünist gençlik örgütlerinin temsilcileri, festival alanında kendilerine ayrılan uluslararası alanda festival katılımcıları ile buluşuyor. Bu yıl 47'incisi gerçekleşen festivale katılan 25 gençlik örgütünün içinde Türkiye Komünist Gençliği de yer alıyor.

Yunanistan'da şu anda grevde olan moto-kuryelerin Festival'e katılımı dün dikkat çekti. Alana motorları ile gelen kuryeler alkışlarla karşılandı.

Festival alanında Paris Komünü'nden Ekim Devrimi'ne, işçi sınıfı mücadelesinin önemli tarihsel anlarına odaklanan sergi ilgi ile karşılandı.

Festival'in ana potilitik etkinliği Cumartesi akşamı Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ve Yunanistan Komünist Gençliği Genel Sekreteri Nikos Abatielos'un katılımıyla gerçekleşecek. Festival programında yer alan dikkat çekici bir başka etkinlik ise Cumartesi günü Mikis Theodorakis'e ithafen, Yunanistan'ın en önemli ses sanatçılarından Maria Faranduri'nin de katılımıyla gerçekleşecek konser olacak.

Türkiye Komünist Gençliği de festivale katıldı